Dpcm covid in vigore: Viminale, controlli stretti sulla movida

Saranno predisposti servizi di controllo mirati in collaborazione con le polizie locali nelle zone urbane usualmente interessate dal fenomeno della movida, sia in circostanze analoghe a quelle surricordate come anche nei giorni festivi e prefestivi L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm covid Nuovo Dpcm, circolare Viminale: 'Maggiori controlli sulla movida' Nella nuova circolare del Viminale relativa alle misure anti - Covid : si prevedono maggiori controlli nelle zone della movida nei giorni festivi e prefestivi 'anche a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi nell'...

Circolare del Viminale ai Prefetti: controlli su entrata e uscita zone rosse e su movida Nuovo Dpcm. "Controllare maggiormente l'ingresso e l'uscita dalle zone rosse e mantenere alta la ...indicazioni in merito alle misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da Covid - ...

Covid-19, il Presidente Draghi firma il Dpcm 2 marzo 2021 | www.governo.it Governo Comunità per minori in pandemia, arriva uno studio con 600 partecipanti La voce di responsabili, educatori e giovani sulla gestione nell'emergenza sanitaria. Fulvi ((Cncm): "L'obiettivo è comprendere il punto di vista dei diversi soggetti coinvolti per comprendere in che ...

Dpcm covid in vigore: Viminale, controlli stretti sulla movida Saranno predisposti servizi di controllo mirati in collaborazione con le polizie locali nelle zone urbane usualmente interessate dal fenomeno della movida, sia in circostanze analoghe a quelle surrico ...

