"Dittatura sanitaria" e "vulnus democratico"? Per Freedom House l'Italia uno dei Paesi più liberi al mondo nel 2020 (più che nel 2019) (Di sabato 6 marzo 2021) C'è chi l'ha usato per lamentarsi del costante ricorso all'uso dei Dpcm in piena pandemia di coronavirus, chi ha preferito tirarlo fuori per evitare di rispettare le norme di prevenzione contestando anche i numeri forniti dalla scienza e chi, invece, non è riuscito a trattenersi quando si è parlato di Mes, Recovery Fund e rinvio delle elezioni regionali. Ma nel 2020, nel dibattito politico, il termine "Dittatura", utilizzato anche nella versione "Dittatura sanitaria", ha trovato largo spazio nelle dichiarazioni dei politici, fuori e dentro il Parlamento, e sulle pagine dei giornali per scagliarsi contro le decisioni del Governo guidato da Giuseppe Conte. C'è poi chi, invece, ha preferito usare formule come "vulnus della democrazia" o "pericolo per la democrazia". Ma questo allarme per le libertà ...

