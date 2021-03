De Paul: “Pereyra meritava il gol, Llorente si è sbloccato. Stiamo prendendo fiducia” (Di sabato 6 marzo 2021) Rodrigo De Paul, capitano dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro il Sassuolo: “Sono felice, siamo stati sfortunati con diversi infortuni ma la squadra ha sempre fatto bene. Sono molto contento dell’assist, Pereyra meritava il gol ed è uno dei giocatori più importanti che abbiamo. Anche Llorente si è sbloccato e abbiamo fatto molto bene. I primi minuti sono molto importanti per noi, la squadra sta prendendo fiducia e c’è stato il cambio di mentalità”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Rodrigo De, capitano dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro il Sassuolo: “Sono felice, siamo stati sfortunati con diversi infortuni ma la squadra ha sempre fatto bene. Sono molto contento dell’assist,il gol ed è uno dei giocatori più importanti che abbiamo. Anchesi èe abbiamo fatto molto bene. I primi minuti sono molto importanti per noi, la squadra stae c’è stato il cambio di mentalità”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

