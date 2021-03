Dayane Mello fidanzata? “Inizia per L.”, mistero sull’ex gieffina (Di sabato 6 marzo 2021) La showgirl brasiliana che prima di uscire dalla Casa ha confessato. (screenshot video)Tra gli ospiti del pomeriggio di Verissimo, con una puntata totalmente dedicata ai protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, c’è anche lei, la modella e showgirl brasiliana, Dayane Mello. Vincitrice “annunciata” del reality, alla fine è arrivata solo quarta, ma ha sempre fatto parlare molto di lei. Proprio a causa di questo continuo ‘puntare’ sulla modella brasiliana, mai come quest’anno la finale del reality show è sembrata davvero avvelenatissima. Leggi anche –> GF Vip, accuse a Dayane Mello: “Televoto truccato, chi è Marco?” Le polemiche si sprecano e non hanno contribuito certamente a rasserenare il clima né un certo atteggiamento della concorrente nella casa, né tantomeno le illazioni emerse ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 marzo 2021) La showgirl brasiliana che prima di uscire dalla Casa ha confessato. (screenshot video)Tra gli ospiti del pomeriggio di Verissimo, con una puntata totalmente dedicata ai protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, c’è anche lei, la modella e showgirl brasiliana,. Vincitrice “annunciata” del reality, alla fine è arrivata solo quarta, ma ha sempre fatto parlare molto di lei. Proprio a causa di questo continuo ‘puntare’ sulla modella brasiliana, mai come quest’anno la finale del reality show è sembrata davvero avvelenatissima. Leggi anche –> GF Vip, accuse a: “Televoto truccato, chi è Marco?” Le polemiche si sprecano e non hanno contribuito certamente a rasserenare il clima né un certo atteggiamento della concorrente nella casa, né tantomeno le illazioni emerse ...

