Can Yaman a Che Dio ci aiuti, avrà un ruolo fisso? Ecco il suo personaggio (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Can Yaman a Che Dio ci aiuti 6, diventerà un membro del cast fisso? Svelato il retroscena sul suo futuro: che ruolo avrà? Can Yaman a Che Dio ci aiuti, l'attore entrerà a far parte del cast fisso della fiction? Il sex symbol turco è diventato famoso in Italia grazie alla soap opera di successo

