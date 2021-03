Calcio: Serie A, Udinese-Sassuolo 1-0 dopo primo tempo (Di sabato 6 marzo 2021) Udine, 6 mar. – (Adnkronos) – L’Udinese è in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo al termine del primo tempo dell’anticipo della 26esima giornata in corso di svolgimento alla Dacia Arena della città friulana. A decidere sin qui il match la rete di Llorente al 42?. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Udine, 6 mar. – (Adnkronos) – L’è in vantaggio per 1-0 sulal termine deldell’anticipo della 26esima giornata in corso di svolgimento alla Dacia Arena della città friulana. A decidere sin qui il match la rete di Llorente al 42?. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Gianni #Agnelli, i 100 anni dell’Avvocato king of Italy @SW_SportWeek - tuttosport : Forza #Fagioli, scaldati: #JuveLazio può essere la tua partita ??? - Gazzetta_it : Capitan #Insigne: scuse fatte, ora deve trascinare il #Napoli nella volata Champions - sportface2016 : #SerieA | #Inter, buone notizie per #Conte: #Vidal, #Lautaro e #Sanchez rimangono a Milano - sportli26181512 : Benevento, #Inzaghi: 'Non diamo a Gaich troppe responsabilità': L'allenatore sannita: 'Schiattarella e Insigne? Era… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Benevento, Inzaghi: 'Non diamo a Gaich troppe responsabilità' Aveva bisogno di allenarsi e di capire il calcio italiano. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, poi siamo calaticausastanchezza. Gaich è stato bravo, ma sapevo che aveva 60 minuti sulle gambe".

Roma - Genoa, i convocati di Fonseca: c'è Reynolds, out Dzeko ROMA - Domani alle 12:30 la Roma allo Stadio Olimpico affronta il Genoa. Questi i convocati di Fonseca. La grande novità è la prima convocazione in Serie A per Bryan Reynolds, terzino americano arrivato a gennaio dal Dallas. Convocati anche Santon e Pastore. Ancora out Dzeko, Zaniolo e Calafiori oltre a Jordan Veretout.

Serie A, 26ª giornata: probabili formazioni e orari tv QUOTIDIANO.NET Calcio: Serie A, Udinese-Sassuolo 1-0 dopo primo tempo Udine, 6 mar. - (Adnkronos) - L'Udinese è in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo al termine del primo tempo dell'anticipo della 26esima giornata in corso ...

Padulano: “A Bisceglie stavo bene, andare via una mia scelta” L’esterno offensivo Fabio Padulano, intervistato da La Nazione, torna sui perché del suo addio al Bisceglie in favore del Siena in Serie D: “A Bisceglie stavo bene, stavo giocando anche se il nuovo ...

Aveva bisogno di allenarsi e di capire ilitaliano. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, poi siamo calaticausastanchezza. Gaich è stato bravo, ma sapevo che aveva 60 minuti sulle gambe".ROMA - Domani alle 12:30 la Roma allo Stadio Olimpico affronta il Genoa. Questi i convocati di Fonseca. La grande novità è la prima convocazione inA per Bryan Reynolds, terzino americano arrivato a gennaio dal Dallas. Convocati anche Santon e Pastore. Ancora out Dzeko, Zaniolo e Calafiori oltre a Jordan Veretout.Udine, 6 mar. - (Adnkronos) - L'Udinese è in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo al termine del primo tempo dell'anticipo della 26esima giornata in corso ...L’esterno offensivo Fabio Padulano, intervistato da La Nazione, torna sui perché del suo addio al Bisceglie in favore del Siena in Serie D: “A Bisceglie stavo bene, stavo giocando anche se il nuovo ...