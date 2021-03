Atp 250 Doha 2021 | il montepremi e il prize money con Roger Federer

(Di sabato 6 marzo 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dall’8 al 14 marzosu cemento.fa il suo ritorno in campo dopo oltre un anno: l’ultimo torneo giocato dallo svizzero furono gli Australian Open 2020, dove si spinse fino in semifinale perdendo contro Novak Djokovic. Il seeding è di tutto rispetto: Dominic Thiem risulta la prima testa di serie. La cifra complessiva del torneo si attesta sui 661.231 euro con il vincitore che farà sua una cifra di quasi 60 mila euro con i consueti 250 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno e un assegno da 9.457 euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio deldi. PRIMO TURNO – € 9.457 (0 ...

Jannik Sinner conferma la relazione con l'influencer Maria Braccini nel corso di un'intervista a Rai Sud Tirolo dove conferma anche la sua presenza al torneodi Marsiglia, visto che il ...E di certo Jannik, che a causa del mal di schiena si era dovuto arrendere in tre set allo sloveno Bedene al primo turno del torneodi Montpellier, dove era testa di serie numero 5, non muore ...Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Santiago 2021, torneo in programma dall’8 al 14 marzo. Prosegue il tour sudamericano sulla terra rossa: dopo Buenos Aires si approda in Cile dove sono ...Il numero 34 del mondo, che torna in campo a Marsiglia, conferma la relazione con la giovane modella: «È alla mano, sa cosa mi serve e non mi mette alcuna pressione» ...