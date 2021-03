Amadeus, Fiorello, Ibrahimovic, i look di Sanremo (Di sabato 6 marzo 2021) Inizia ufficialmente la terza serata del 71 Festival di Sanremo. È infatti intrepida l’attesa per l’esibizione di tutti e 26 i big in gara, oltre che per l’annuncio del vincitore delle nuove proposte. Ma anche oggi ci concentriamo sui look del cuore del Festival: i conduttori. Infatti proseguono le nostre pagelle sui look dei tre uomini protagonisti di questo Festival, oltre la musica, ovviamente. Vediamo insieme quindi Amadeus, Fiorello e Ibrahimovic nei look di Sanremo. Il bello della diretta è proprio che non sappiamo cosa ci riserva, per cui restiamo sintonizzati per cercare di cogliere Amadeus, Fiorello, Ibrahimovic nei loro cambi look in questo Sanremo. Ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Inizia ufficialmente la terza serata del 71 Festival di. È infatti intrepida l’attesa per l’esibizione di tutti e 26 i big in gara, oltre che per l’annuncio del vincitore delle nuove proposte. Ma anche oggi ci concentriamo suidel cuore del Festival: i conduttori. Infatti proseguono le nostre pagelle suidei tre uomini protagonisti di questo Festival, oltre la musica, ovviamente. Vediamo insieme quindineidi. Il bello della diretta è proprio che non sappiamo cosa ci riserva, per cui restiamo sintonizzati per cercare di coglierenei loro cambiin questo. Ma ...

Advertising

_the_jackal : Fiorello e Amadeus direttamente dal capodanno russo Ciao 2020 #Sanremo2021 - FabManuelMulas : #Amadeus @Fiorello perché non mettiamo la copia del 2021 alla #FinaleSanremo @GiuliaSalemi93 e @pierpaolopretel ???… - IlContiAndrea : #CarloConti a RTL 102.5 “Amadeus e Fiorello stanno facendo un miracolo in questa situazione, senza il pubblico non… - cappelIaiomatto : Ascolti #Sanremo2021, nella quarta serata 11,1 milioni e 43.3% per la prima parte #ANSA - RadioLuiss : Che serata ieri, non è stato facile riassumerla! Dalla vittoria di Gaudiano ad Amadeus e Fiorello con la parrucca p… -