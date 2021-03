Wta Doha 2021: Kvitova supera Pegula, Muguruza la sfida in finale (Di venerdì 5 marzo 2021) Sarà una questione a due tra Petra Kvitova e Garbine Muguruza per la conquista del torneo Wta di Doha 2021. La ceca ha avuto la meglio in semifinale della statunitense Pegula con un doppio 6-4 6-4 al termine di uno scontro in cui entrambe non sono riuscite a brillare particolarmente al servizio, ma con l’americana che è stata nettamente più imprecisa della numero quattro del seeding. Nel primo set è per prima la Kvitova a strappare il servizio all’avversaria per prima, ma subisce immediatamente il controbreak. Da qui in avanti, però, è un vero e proprio calvario per la Pegula riuscire a conquistare punti nei propri turni di battuta e così altri due servizi persi (c’è solo un nuovo controbreak a mantenere tutto vivo) vale il 6-4 per la ceca. La storia ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Sarà una questione a due tra Petrae Garbineper la conquista del torneo Wta di. La ceca ha avuto la meglio in semidella statunitensecon un doppio 6-4 6-4 al termine di uno scontro in cui entrambe non sono riuscite a brillare particolarmente al servizio, ma con l’americana che è stata nettamente più imprecisa della numero quattro del seeding. Nel primo set è per prima laa strappare il servizio all’avversaria per prima, ma subisce immediatamente il controbreak. Da qui in avanti, però, è un vero e proprio calvario per lariuscire a conquistare punti nei propri turni di battuta e così altri due servizi persi (c’è solo un nuovo controbreak a mantenere tutto vivo) vale il 6-4 per la ceca. La storia ...

zazoomblog : WTA Doha 2021: Petra Kvitova in finale forfait per Azarenka e Muguruza all’ultimo atto senza giocare - #2021:… - sportface2016 : #WtaDoha, #Kvitova e #Muguruza approdano in finale - OA_Sport : WTA Doha 2021: Petra Kvitova batte Jessica Pegula e va in finale. Giocherà con Garbine Muguruza, che approfitta del… - oktennis : Petra Kvitova vola in finale al #WTA 500 di Doha. La ceca, che ha battuto in semi Jessica Pegula con un doppio 6-4,… - cineluk : ??#Azarenka, simply the best, demolishing #Svitolina. I really hope she can win again a Grand Slam title. Azarenka… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Doha ATP Doha, Bencic già eliminata L'avventura di Belinda Bencic (WTA 12) a Doha gi terminata. La sangallese, reduce dalla sconfitta in finale ad Adelaide dello scorso sabato, ha dovuto arrendersi a Madison Keys (19) gi nei 1/16 per 6 - 4 6 - 1. Senza aver ...

Tennis: Barty infortunata, "torno in campo a Miami" Ashleigh Barty, n.1 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a rinunciare al torneo WTA di Dubai (7 - 13 marzo) a causa di un infortunio ad una gamba, e non riprenderà le competizioni ...Doha, ...

WTA Lione e Doha: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali. In campo Camila Giorgi in Francia (LIVE) LiveTennis.it Wta Doha: Azarenka si ritira, Muguruza in finale Victoria Azarenka alza bandiera bianca nel Wta di Doha. L'attesa semifinale contro Garbine Muguruza non si giocherà alla luce del forfait della bielorussa prima di scendere in campo. Un infortunio all ...

WTA Doha 2021: Petra Kvitova in finale, forfait Azarenka e Muguruza all’ultimo atto senza giocare Saranno Petra Kvitova e Garbine Muguruza a giocare la finale del torneo WTA 500 di Doha, ma per le due giocatrici la situazione è del tutto diversa. Se la ceca si conquista l'ultimo atto in campo, bat ...

L'avventura di Belinda Bencic (12) agi terminata. La sangallese, reduce dalla sconfitta in finale ad Adelaide dello scorso sabato, ha dovuto arrendersi a Madison Keys (19) gi nei 1/16 per 6 - 4 6 - 1. Senza aver ...Ashleigh Barty, n.1 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a rinunciare al torneodi Dubai (7 - 13 marzo) a causa di un infortunio ad una gamba, e non riprenderà le competizioni ..., ...Victoria Azarenka alza bandiera bianca nel Wta di Doha. L'attesa semifinale contro Garbine Muguruza non si giocherà alla luce del forfait della bielorussa prima di scendere in campo. Un infortunio all ...Saranno Petra Kvitova e Garbine Muguruza a giocare la finale del torneo WTA 500 di Doha, ma per le due giocatrici la situazione è del tutto diversa. Se la ceca si conquista l'ultimo atto in campo, bat ...