Wrongonyou e Jovanotti | ecco la storia del messaggio

(Di venerdì 5 marzo 2021), all’anagrafe Marco Zitelli, è uno dei finalisti di Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte. Con la sua Lezioni di Volo, corre per la vittoria tra i giovani talenti di un Festival unico nelladella kermesse. Il cantante, nel corso di un’intervista, ha parlato di unricevuto da. Scopriamo, nelle prossime righe, qualcosa di più su questo aneddoto.: ilnotturnoha citatoin occasione di un’intervista rilasciata a Radio Italia. Quando gli è stata posta la domanda relativa ai criteri di scelta del brano per il Festival, Zitelli ha risposto così: “Appena ho scritto “Lezioni di canto” mi è venuto anche il pensiero “Quest’anno voglio andare a ...

Radio Italia

... Random e The Kolors con Ragazzo fortunato di; Colapesce e Dimartino con Povera Patria di ...Mentre per le nuove proposte si sfideranno i due finalisti Davide Shorty con Regina e...Con la sua canzone 'Lezioni di volo'vola, effettivamente, in finale tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 : 'Stanotte mi ha scritto, ora penso positivo. All'Ariston ho fatto sold out... coi palloncini'. ...Il rapper riccionese è 23° tra i big. Eliminati i gemelli di Cattolica fra le nuove proposte: "Non ci fermeremo qui. E’ solo l’inizio" ...Wrongonyou, all'anagrafe Marco Zitelli, è uno dei finalisti di Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte. Con la sua Lezioni di Volo, corre per la ...