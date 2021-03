“Vorrei cantare con Ermal Metal e i Naziskin”: la clamorosa gaffe di Orietta Berti spopola sui social (Di venerdì 5 marzo 2021) Altro che le trasgressioni dell’irriverente Achille Lauro. La clamorosa gaffe di Orietta Berti spopola sui social e diventa di tendenza su Twitter nel giro di pochissimo. D’altro canto chi se lo sarebbe mai aspettato. Lei, rassicurante immagine dell’emiliana doc, tutta casa e tagliatelle. L’artista che ha all’attivo milioni di copie di dischi venduti, ribattezzata la “capinera dell’Emilia”, ma più conosciuta come “l’usignolo di Cavriago”. La cantante simbolo di garbo e genuinità, storica protagonista del Festival passata da Fin che la barca va e Tipitipiti a Quando ti sei innamorato, brano con cui è in gara a quest’ultima edizione di Sanremo, ha “scioccato” il web con una confessione inattesa: «Non mi dispiacerebbe cantare con Ermal ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Altro che le trasgressioni dell’irriverente Achille Lauro. Ladisuie diventa di tendenza su Twitter nel giro di pochissimo. D’altro canto chi se lo sarebbe mai aspettato. Lei, rassicurante immagine dell’emiliana doc, tutta casa e tagliatelle. L’artista che ha all’attivo milioni di copie di dischi venduti, ribattezzata la “capinera dell’Emilia”, ma più conosciuta come “l’usignolo di Cavriago”. La cantante simbolo di garbo e genuinità, storica protagonista del Festival passata da Fin che la barca va e Tipitipiti a Quando ti sei innamorato, brano con cui è in gara a quest’ultima edizione di Sanremo, ha “scioccato” il web con una confessione inattesa: «Non mi dispiacerebbecon...

IlContiAndrea : Io vorrei avere la voce di #Ghemon per cantare qualsiasi cosa e bene #Sanremo2021 #SanremoSempre - RealRominaF : Quanto vorrei essere l'ufficio stampa di Orietta in questo momento... -'Orietta, come è andata la video-intervista… - SecolodItalia1 : “Vorrei cantare con Ermal Metal e i Naziskin”: la clamorosa gaffe di Orietta Berti spopola sui social… - CdT_Online : Incredibile la gaffe di Orietta Berti - Taiseishogun : RT @Carmen24583545: Vorrei cantare il canto delle tue mani, giocare con te un eterno gioco proibito che l'oggi restasse l'oggi senza dom… -