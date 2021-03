Violenza sulle donne | così funziona l’inferno della ripetizione post traumatica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ho partecipato a diversi incontri che trattano lasulla donna. A breve sarà l’8 marzo. Voglio qui riassumere, con le dovute cautele e tutele, l’esperienza devastante di unasul corpo che non riesce ad essere simbolizzata. Mi vedo, ma non mi percepisco. Le parti del mio corpo sono slegate, frammentate. Punto la sveglia ogni giorno ad un orario diverso, avanzando ogni volta di un quarto d’ora, ma non riesco a forzare una gabbia temporale che non riparte se non dal momento in cui avvenne il tutto. Erano le quattro del mattino. Da allora, ogni ora per me è sempre le quattro del mattino. Alle 4 mi alzo, alle 4 mangio. Alle 4 faccio la doccia, alle 4 mi corico. Financo le nuvole, il sole, la pioggia, seppur io li veda muoversi e susseguirsi con immenso sforzo come fossero rallentati, paiono ruotare in un lasso di tempo che va dalle 4 alle 4 ...