Vede una nave volare sopra il mare: imbarcazione fantasma? Non proprio (Di venerdì 5 marzo 2021) Stanno facendo il giro del mondo gli scatti di un uomo che ha visto una grande nave ‘volare’ al di sopra delle acque. Il particolare fenomeno ha un nome Una nave galleggiante in mezzo al mare? Ha dell’incredibile l’immagine realizzata da David Morris al largo delle coste dell’Inghilterra, immortalando una grande imbarcazione nei pressi di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 5 marzo 2021) Stanno facendo il giro del mondo gli scatti di un uomo che ha visto una grande’ al didelle acque. Il particolare fenomeno ha un nome Unagalleggiante in mezzo al? Ha dell’incredibile l’immagine realizzata da David Morris al largo delle coste dell’Inghilterra, immortalando una grandenei pressi di L'articolo NewNotizie.it.

MarioManca : Non m'importa delle polemiche sul body positive e il resto: io Noemi non l'ho mai vista così luminosa, si vede prop… - ilariacapua : Molti mi chiedono come siamo messi. Purtroppo piove ancora ma un po' più in là si vede bene cosa c'è. Oltre gli ul… - mante : Sequenziare le varianti? Sarebbe stato utile farlo 2 mesi fa, ora serve a vidimare una situazione che si vede a occ… - MandyFresco : RT @asugatura: si vede proprio che non avete mai nemmeno parlato con una ragazza se pensate che il fatto di seguire un gruppo musicale port… - Grazia52221193 : @Gloria938332771 @effesronfleek Dai amo non ti arrabbiare, magari dici a gloria che se partecipa una terza volta la… -