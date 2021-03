Uomini e Donne: Matteo Ranieri parla della sua relazione con Sophie (Di venerdì 5 marzo 2021) Non è passato molto tempo da quanto Matteo Ranieri e Sophie Codegoni sono usciti insieme da Uomini e Donne, ma i due sembrano essere più legati che mai. La loro storia d'amore è nata davanti alle telecamere e sta proseguendo a gonfie vele anche fuori dal famoso dating show di Canale 5. In un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Matteo ha raccontato i dettagli del loro rapporto e si è anche lasciato sfuggire un retroscena interessante sul giorno della scelta. Matteo Ranieri parla del rapporto con Sophie Tra Giacomo Di Bonaventura e Matteo Ranieri, la bella Sophie ha scelto Matteo come ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 5 marzo 2021) Non è passato molto tempo da quantoCodegoni sono usciti insieme da, ma i due sembrano essere più legati che mai. La loro storia d'amore è nata davanti alle telecamere e sta proseguendo a gonfie vele anche fuori dal famoso dating show di Canale 5. In un'intervista rilasciata aMagazine,ha raccontato i dettagli del loro rapporto e si è anche lasciato sfuggire un retroscena interessante sul giornoscelta.del rapporto conTra Giacomo Di Bonaventura e, la bellaha sceltocome ...

