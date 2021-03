Ultime Notizie Roma del 05-03-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021)dailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio la terza realtà l’Italia sempre più zona rossa se la crescita della curva non si arrestasse ipotizza già qualcuno tre ministri potrebbero rendersi necessari nuovi misure come un anticipo del coprifuoco rispetto alle 22 o di un aspetto ulteriore su weekend spostamenti il governo vuole imprimere un’accelerazione nel piano di vaccinazione a tappeto per arginare la pandemia che proprio in queste ore vive una nuova preoccupante ripresa riunione questa mattina tra governo Protezione Civile ed enti locali sul vaccinale secondo quanto battono le agenzie commissario emergenza covid Francesco figliuolo avrebbe detto che in arrivo in Italia una gran quantità di dosi di vaccini il problema del trasporto nell’ultimo video sul territorio la gestione dei punti di somministrazione l’Italia intanto ...