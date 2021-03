Tonno glassato al miele | la ricetta di Mattia Improta che piace a tutti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 5 marzo 2021)al, ladiproposta oggi 5 marzo 2021 tra le ricette Eì sempre mezzogiorno. Mentre Maurocon ilfresco ha preparato i ravioli aggiungendo stracciatella di burrata, vongole, pomodorini e altro,ha portato un secondo piatto in stile giapponese, unanuova che è piaciuta afresco veloce da cucinare, da glassare con il, un filo di olio e la salsa di soia, non possono mancare le verdure e il piatto è pronto. Non perdete ladidelal ...