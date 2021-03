Simone Inzaghi continua a non rinnovare con la Lazio De Laurentiis osserva

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 marzo 2021) Aurelio Desta provando a portare a termine, con successo, quella che sul Napolista abbiamo già definito l’operazione Moratti. Fu, probabilmente, la migliore messa in atto dall’ex presidente dell’Inter. La stagione era 2007-08. L’Inter venne eliminata in Champions dal Liverpool di Benitez; Torres segnò una doppietta a San Siro e in conferenza stampa Roberto Mancini, livido per la sconfitta e l’eliminazione, invece di analizzarne i motivi e provare e spiegarli, si rese protagonista di un’uscita delle sue: “Vi dico una cosa, e la dico in italiano perché tanto agli inglesi non interessa. Questi sono gli ultimi due mesi e mezzo per me sulla panchina dell’Inter, anche se ho quattro anni di contratto”. Fu quella sera, l’11 marzo del 2008, che Massimo Moratti capì che se avesse voluto vedere la sua Inter trionfare in Europa, non avrebbe potuto puntare su Mancini. ...