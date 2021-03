Sanremo 2021, toto vincitore: Ermal Meta e Annalisa scalzano il duo Michielin-Fedez (Di venerdì 5 marzo 2021) Ermal Meta - Sanremo 2021 Come ogni Festival di Sanremo che si rispetti, è partito il toto vincitore della 71° edizione. Tra pronostici e scommesse, anche quest’anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare giorno per giorno, per tutta la settimana sanremese, l’atteggiamento dei quotisti sul papabile vincitore. Ecco, ad oggi, chi sono i favoriti alla vittoria finale. toto vincitore Sanremo 2021, venerdì 5 marzo 2021 Se i voti della giuria demoscopica inizialmente non erano bastati, c’ha pensato l’Orchestra nella terza serata di ieri a confermare la leadership di Ermal Meta. E così gli scommettitori si adeguano e puntano ora sul ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021)Come ogni Festival diche si rispetti, è partito ildella 71° edizione. Tra pronostici e scommesse, anche quest’anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare giorno per giorno, per tutta la settimana sanremese, l’atteggiamento dei quotisti sul papabile. Ecco, ad oggi, chi sono i favoriti alla vittoria finale., venerdì 5 marzoSe i voti della giuria demoscopica inizialmente non erano bastati, c’ha pensato l’Orchestra nella terza serata di ieri a confermare la leadership di. E così gli scommettitori si adeguano e puntano ora sul ...

