Sanremo 2021, preoccupazione per Gaia completamente afona: “Mi sto curando” (Di venerdì 5 marzo 2021) preoccupazione per Gaia in gara questa sera al Festival di Sanremo 2021 con “Cuore amaro“. La cantautrice, in un collegamento su RTL 102.5, è apparsa a letto e completamente afona, ha comunicato tramite alcuni cartelli scritti. Gaia si sta curando con flebo di cortisone e fisiologica per idratare le corde vocali che sono arrossate e contratte. Le uniche parole scritte sono state: “Tutto sommato sono ottimista, stasera andrà tutto bene e mi sto curando. Grazie per il supporto costante, queste cose capitano e stasera voglio spaccare tutto, vi voglio bene tutti”. C’è un altro precedente che risale al Festival di Sanremo del 1998 quando Antonella Ruggiero ebbe la laringite e si ritrovò afona così – curata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)perin gara questa sera al Festival dicon “Cuore amaro“. La cantautrice, in un collegamento su RTL 102.5, è apparsa a letto e, ha comunicato tramite alcuni cartelli scritti.si stacon flebo di cortisone e fisiologica per idratare le corde vocali che sono arrossate e contratte. Le uniche parole scritte sono state: “Tutto sommato sono ottimista, stasera andrà tutto bene e mi sto. Grazie per il supporto costante, queste cose capitano e stasera voglio spaccare tutto, vi voglio bene tutti”. C’è un altro precedente che risale al Festival didel 1998 quando Antonella Ruggiero ebbe la laringite e si ritrovòcosì – curata ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - lorepregliasco : @RaiPlay, mi confermi che metà delle visualizzazioni sono mie? - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Platinette dà le pagelle a Sanremo 2021, in diretta con FQ Magazine -