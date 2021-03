Sanremo 2021, lo sfogo di Bugo: «Continuano a chiedermi dove sono, mi sono rotto» (Di venerdì 5 marzo 2021) Bugo “E’ da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica“. Bugo s’è stufato. In una nota divulgata sui social, il cantante si è lamentato per il fatto di essere ancora oggi associato al clamoroso screzio con Morgan verificatosi sul palco dell’Ariston nell’edizione 2020 del Festival. Sì, quello della sua uscita di scena e della fatidica domanda da parte dell’ex frontman dei Bluvertivo: “Che succede? Dov’è Bugo?“. Proprio quell’interrogativo, oggi, infastidisce l’artista, che si dichiara stufo di ricevere continuamente domande riferite a quell’episodio e non al suo attuale impegno musicale al Festival con il brano E invece sì. “Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021)“E’ da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica“.s’è stufato. In una nota divulgata sui social, il cantante si è lamentato per il fatto di essere ancora oggi associato al clamoroso screzio con Morgan verificatosi sul palco dell’Ariston nell’edizione 2020 del Festival. Sì, quello della sua uscita di scena e della fatidica domanda da parte dell’ex frontman dei Bluvertivo: “Che succede? Dov’è?“. Proprio quell’interrogativo, oggi, infastidisce l’artista, che si dichiara stufo di ricevere continuamente domande riferite a quell’episodio e non al suo attuale impegno musicale al Festival con il brano E invece sì. “Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - RaiRadio2 : «Io mi sveglio la mattina e decido quello che succederà sul palco.» ?? @MaxGazze nel backstage di #RaiRadio2 dopo l… - cescabrandi : RT @chiarsbowiex: Achille e Fiorello hanno appena fatto la storia di Sanremo 2021 #Sanremo2021 -