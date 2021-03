Sanremo 2021, la gaffe di Orietta Berti: «Vorrei duettare con Ermal Meta e… i Naziskin» – Il video (Di venerdì 5 marzo 2021) «Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come con Ermal Metal, ma anche con i Naziskin». Orietta Berti fa una doppia gaffe durante un intervento in streaming. La cantante emiliana, infatti, in gara al Festival di Sanremo, ha fatto probabilmente confusione e scambiato il nome dei Maneskin con quello dei neonazisti, provocando molte condivisioni sui social network. video: YouTube/PanemetCircenses Speciale Sanremo 2021 Il regolamento del Festival di Sanremo Tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo I duetti e le cover della terza serata di Sanremo Tutti gli ospiti attesi alla 71esima edizione del Festival I conduttori Fiorello Amadeus I 26 ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) «Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come conl, ma anche con i».fa una doppiadurante un intervento in streaming. La cantante emiliana, infatti, in gara al Festival di, ha fatto probabilmente confusione e scambiato il nome dei Maneskin con quello dei neonazisti, provocando molte condivisioni sui social network.: YouTube/PanemetCircenses SpecialeIl regolamento del Festival diTutte le canzoni in gara al Festival diI duetti e le cover della terza serata diTutti gli ospiti attesi alla 71esima edizione del Festival I conduttori Fiorello Amadeus I 26 ...

