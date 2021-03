Sanremo 2021: Ibrahimovic autostoppista, il racconto del suo soccorritore (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella terza serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover, curioso fuoriprogramma per uno degli ospiti fissi di questa edizione della competizione canora. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, che ieri sera si è fatto attendere prima di salire sul palco dell'Ariston. Il calciatore svedese del Milan è arrivato con circa due ore di ritardo a causa di un incidente che ha bloccato l'autostrada A10 ed è riuscito a giungere a Sanremo grazie al passaggio in moto di uno sconosciuto. Zlatan Ibrahimovic accompagnato in moto a Sanremo È stato lo stesso Ibra a raccontare in diretta dal palco dell'Ariston l'accaduto. Il calciatore, partito da Milanello, dopo la sessione di allenamento con la squadra rossonera, è rimasto bloccato nel traffico causato da un incidente stradale. Con il passare del ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella terza serata del Festival di, quella dedicata alle cover, curioso fuoriprogramma per uno degli ospiti fissi di questa edizione della competizione canora. Stiamo parlando di Zlatan, che ieri sera si è fatto attendere prima di salire sul palco dell'Ariston. Il calciatore svedese del Milan è arrivato con circa due ore di ritardo a causa di un incidente che ha bloccato l'autostrada A10 ed è riuscito a giungere agrazie al passaggio in moto di uno sconosciuto. Zlatanaccompagnato in moto aÈ stato lo stesso Ibra a raccontare in diretta dal palco dell'Ariston l'accaduto. Il calciatore, partito da Milanello, dopo la sessione di allenamento con la squadra rossonera, è rimasto bloccato nel traffico causato da un incidente stradale. Con il passare del ...

