SANREMO 2021: E' ERMAL META IL FAVORITO (Di venerdì 5 marzo 2021) Buone chance anche per Annalisa, seguita da Willie Peyote e la coppia Michelin-FedezLa 71esima edizione del Festival di SANREMO si avvia verso la finale e gli esperti di Sisal Matchpoint indicano ERMAL META, vincitore della serata cover del giovedì, quale principale FAVORITO alla vittoria finale. Il cantante di Fier – già vincitore nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente– in sole due serate, ha visto crollare la sua quota da 16 a 2,50.Rimane costante nelle zone alte della classifica Annalisa, in quota a 5,00, mentre Willie Peyote chiude il podio dei favoriti a 7,50. In discesa la coppia formata da Francesca Michielin e Fedez, ora dati a 9,00, affiancati da Irama.Crolla invece Noemi, che passa da 6,00 a 20, mentre rimangono costanti i Maneskin alla pari adesso con Arisa: il trionfo ...

