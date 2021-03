Roma, Veretout fuori un mese: le possibili soluzioni di Fonseca (Di venerdì 5 marzo 2021) La Roma perde Veretout nel momento più delicato della stagione. Il francese resterà fuori per almeno un mese, Fonseca studia le possibili soluzioni Tre punti che costano carissimo. A Firenze la Roma trova la vittoria nei minuti finali grazie ad un gol di Diawara, e resta a contatto con le prime quattro, ma perde Veretout per almeno un mese. Il centrocampista francese si è fatto male nell’occasione del pareggio viola, e gli esami strumentali hanno confermato le brutte sensazioni. Lesione muscolare e stop da 30 a 45 giorni, nel momento più delicato della stagione, con gli ottavi dell’Europa League contro lo Shakhtar e la rincorsa al 4° posto entrata nel vivo. Una mazzata tremenda per i giallorossi, che oltre a ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) Laperdenel momento più delicato della stagione. Il francese resteràper almeno unstudia leTre punti che costano carissimo. A Firenze latrova la vittoria nei minuti finali grazie ad un gol di Diawara, e resta a contatto con le prime quattro, ma perdeper almeno un. Il centrocampista francese si è fatto male nell’occasione del pareggio viola, e gli esami strumentali hanno confermato le brutte sensazioni. Lesione muscolare e stop da 30 a 45 giorni, nel momento più delicato della stagione, con gli ottavi dell’Europa League contro lo Shakhtar e la rincorsa al 4° posto entrata nel vivo. Una mazzata tremenda per i giallorossi, che oltre a ...

