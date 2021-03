Rientro nelle seconde case, il Tar boccia la Regione (Di venerdì 5 marzo 2021) Annullata l'ordinanza che limitava l'arrivo solo a coloro che hanno nella zona il proprio medico di medicina generale Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 5 marzo 2021) Annullata l'ordinanza che limitava l'arrivo solo a coloro che hanno nella zona il proprio medico di medicina generale

Susy_1968 : RT @BarbaraRaval: Seconde case in Toscana: il TAR annulla l'ordinanza regionale che limita il rientro da altre regioni nelle seconde case.… - ma_gi17 : RT @BarbaraRaval: Seconde case in Toscana: il TAR annulla l'ordinanza regionale che limita il rientro da altre regioni nelle seconde case.… - Roby43311022 : RT @BarbaraRaval: Seconde case in Toscana: il TAR annulla l'ordinanza regionale che limita il rientro da altre regioni nelle seconde case.… - eterea_naive : RT @BarbaraRaval: Seconde case in Toscana: il TAR annulla l'ordinanza regionale che limita il rientro da altre regioni nelle seconde case.… - infoitinterno : Coronavirus: il Tar boccia l'ordinanza di Giani sul rientro nelle seconde case -