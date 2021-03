Pd, Sala: “Dimissioni Zingaretti? In questo momento cose non preparate non vanno bene. Mai partecipato a tentativi di defenestrazione” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Zingaretti è un gran signore da un punto di vista umano, da un punto di vista politico se la vedranno all’interno del PD, certamente in questo momento delicato cose non preparate non vanno bene”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta così la decisione del segretario Dem a margine della cerimonia di scoprimento delle targhe in memoria dei “Giusti” organizzato dall’Associazione Giardino dei Giusti e da Gariwo. E quando gli si chiede di un suo coinvolgimento in tentativi di sabotare Zingaretti insieme ad altri sindaci o presidente di Regione risponde così: “Condivido con loro una cosa: nel momento in cui si fanno scelte su incarichi per esempio ministri, dobbiamo essere sentiti e non bisogna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) “è un gran signore da un punto di vista umano, da un punto di vista politico se la vedranno all’interno del PD, certamente indelicatononnon”. Il sindaco di Milano Giuseppecommenta così la decisione del segretario Dem a margine della cerimonia di scoprimento delle targhe in memoria dei “Giusti” organizzato dall’Associazione Giardino dei Giusti e da Gariwo. E quando gli si chiede di un suo coinvolgimento indi sabotareinsieme ad altri sindaci o presidente di Regione risponde così: “Condivido con loro una cosa: nelin cui si fanno scelte su incarichi per esempio ministri, dobbiamo essere sentiti e non bisogna ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Pd, Sala: “Dimissioni Zingaretti? In questo momento cose non preparate non vanno bene. Mai partecipato a tentativi di… - fattoquotidiano : Pd, Sala: “Dimissioni Zingaretti? In questo momento cose non preparate non vanno bene. Mai partecipato a tentativi… - Sen_Pedica : @_mario_sala Chi pensa a fare accordi con i grillini non può essere un segretario del Pd. Ma le dimissioni sono l’e… - RobertoSignore7 : RT @Hellzapoppin80: Perché invece di preoccuparvi di quello che fa #Renzi non controllare cosa succede nel #PD. #sala era quello Bravo ma c… - 60_sala : RT @beniapiccone: Quando arrivano i competenti, gli incompetenti vanno a casa. Arcuri è il primo della lista. Aspettiamo dimissioni di #Mim… -