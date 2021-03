SSCNapoliFeed : Napoli, Osimhen è guarito e pronto al rientro: col Bologna ci sarà - sportli26181512 : Osimhen è guarito e pronto al rientro: col Bologna ci sarà: Osimhen è guarito e pronto al rientro: col Bologna ci s… - Gazzetta_it : #Napoli, #Osimhen è guarito e pronto al rientro: col #Bologna ci sarà -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen guarito

A certificarne il recupero il neurochirurgo Alfredo Bucciero, che lo ha seguito nell'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno: 'sta bene ed è arruolabile. Deciderà Gattuso se farlo giocare ......(o tutt'e due insieme come nel caso di). Il tecnico del Napoli, atteso oggi al derby col Benevento, sta però iniziando a ritrovare parte degli assenti. Si è partiti con Fabian Ruiz...Sulla via del recupero Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano appare infatti guarito del tutto dal trauma cranico subito con l’Atalanta a Bergamo, qualche settimana fa. Gattuso è fiducioso in un suo ...Nicola Mora è intervenuto ai microfoni de 'Il Sogno nel Cuore', trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio ...