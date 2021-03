Lo Stato Sociale, perché Lodo Guenzi non è più il cantante (Di venerdì 5 marzo 2021) Sorpresa da ‘Lo Stato Sociale’ a Sanremo 2021. Sul palco dell’Ariston non ha cantato lo storico vocalist Lodo Guenzi, qual è il motivo. Lo Stato Sociale si è esibito al Festival di Sanremo 2021 con il brano ‘Combat Pop‘. Si tratta di una canzone che rispecchia in tutto e per tutto quello che è lo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021) Sorpresa da ‘Lo’ a Sanremo 2021. Sul palco dell’Ariston non ha cantato lo storico vocalist, qual è il motivo. Losi è esibito al Festival di Sanremo 2021 con il brano ‘Combat Pop‘. Si tratta di una canzone che rispecchia in tutto e per tutto quello che è lo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

_the_jackal : Un bel momento per ricordare del dramma dei lavoratori dello spettacolo con Lo stato sociale, Pannofino ed Emanuela… - trash_italiano : ???? Ordine esibizioni seconda serata #Sanremo2021 Orietta Berti Bugo Gaia Lo Stato Sociale Irama* (con video del… - rtl1025 : ?????? Nuovo cambio di scaletta per la seconda serata di #Sanremo2021. Ecco l’ordine di uscita dei 13 big: Orietta Ber… - ferropausini : RT @giadacristina: Lo stato sociale sta facendo finalmente capire perché il festival era necessario farlo. Perché è occasione di lavoro per… - joaninhasid : RT @ernieassa: Lo Stato Sociale suona e canta con l’orchestra una magistrale versione di “Non è per sempre” degli Afterhours, una delle cos… -