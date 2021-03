Iveco-Faw, si può mettere il golden power? Dubbi e scenari (Di venerdì 5 marzo 2021) Non sarà facile mettere il golden power sulla cessione di Iveco ai cinesi di Faw Group. Le parole del ministro leghista dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti hanno riacceso i riflettori della politica italiana sull’offerta del gruppo cinese per la società italiana produttrice di camion e bus e per la parte motori di Ftp Industrial in mano a Cnh International, a sua volta controllata da Exor, il gruppo della famiglia Agnelli. Giovedì Giorgetti ha detto che la questione “è oggettivamente materia che interessa il golden power. Non significa che lo adotteremo, ma considero strategico questo tipo di produzione che può anche essere oggetto di riconversione industriale”. Al numero due della Lega si è accodata buona parte del centrodestra, dal forzista Antonio Tajani al vicepresidente ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Non sarà facileilsulla cessione diai cinesi di Faw Group. Le parole del ministro leghista dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti hanno riacceso i riflettori della politica italiana sull’offerta del gruppo cinese per la società italiana produttrice di camion e bus e per la parte motori di Ftp Industrial in mano a Cnh International, a sua volta controllata da Exor, il gruppo della famiglia Agnelli. Giovedì Giorgetti ha detto che la questione “è oggettivamente materia che interessa il. Non significa che lo adotteremo, ma considero strategico questo tipo di produzione che può anche essere oggetto di riconversione industriale”. Al numero due della Lega si è accodata buona parte del centrodestra, dal forzista Antonio Tajani al vicepresidente ...

