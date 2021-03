Italiano: «Contro il Benevento è importante ma non è l’ultima spiaggia» (Di venerdì 5 marzo 2021) Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Contro il Benevento: queste le sue dichiarazioni Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Contro il Benevento. Queste le sue parole. Benevento – «E’ una partita importante, dove cercheremo in ogni modo di ottenere i tre punti in palio, con la voglia di chiudere nel migliore dei modi un trittico difficile di partite. Tutte le gare per noi hanno grande valenza, non dobbiamo far altro che migliorare gli errori commessi nell’ultimo periodo e rafforzare quello che di buono abbiamo fatto fino ad ora. La gara d’andata è ormai alle spalle, sono passate tante giornate e tutto ha un altro valore. Rispettiamo tanto il Benevento, una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Vincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfidail: queste le sue dichiarazioni Vincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfidail. Queste le sue parole.– «E’ una partita, dove cercheremo in ogni modo di ottenere i tre punti in palio, con la voglia di chiudere nel migliore dei modi un trittico difficile di partite. Tutte le gare per noi hanno grande valenza, non dobbiamo far altro che migliorare gli errori commessi nell’ultimo periodo e rafforzare quello che di buono abbiamo fatto fino ad ora. La gara d’andata è ormai alle spalle, sono passate tante giornate e tutto ha un altro valore. Rispettiamo tanto il, una ...

