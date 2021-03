In Italia devono finire le liti per connettere in fibra i condomini (Di venerdì 5 marzo 2021) fibra otticaPer agevolare una veloce copertura di rete internet ftth nelle aree bianche, grigie e nere dell’Italia, l’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha pubblicato le linee guida in materia di accesso ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica to the home. Il documento, ora disponibile per le osservazioni di cittadini e operatori, dettaglia in sei articoli le procedure e le modalità corrette per evitare liti e contenziosi, chiarendo condotte, prerogative e pratiche attese dalle parti. Per l’Agcom le linee guida sono “uno snodo essenziale” per adempiere agli obiettivi della Commissione europea, che chiede di garantire per il 2025 “l’accesso per tutte le famiglie europee, nelle aree rurali ed in quelle urbane, ad una connettività Internet che offra un downlink di almeno 100 ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021)otticaPer agevolare una veloce copertura di rete internet ftth nelle aree bianche, grigie e nere dell’, l’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha pubblicato le linee guida in materia di accesso aiper la realizzazione di reti inottica to the home. Il documento, ora disponibile per le osservazioni di cittadini e operatori, dettaglia in sei articoli le procedure e le modalità corrette per evitaree contenziosi, chiarendo condotte, prerogative e pratiche attese dalle parti. Per l’Agcom le linee guida sono “uno snodo essenziale” per adempiere agli obiettivi della Commissione europea, che chiede di garantire per il 2025 “l’accesso per tutte le famiglie europee, nelle aree rurali ed in quelle urbane, ad una connettività Internet che offra un downlink di almeno 100 ...

