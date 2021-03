Il PD pronto a mettere in campo Gualtieri a Roma, ma ora c’è l’incognita Zingaretti (Di venerdì 5 marzo 2021) Il bar è uno di quelli dove si fanno gli incontri importanti, il Sant’Eustachio, situato sull’omonima piazza e a un passo dal Senato. In assenza dei turisti, che regolarmente popolavano il celebre bar prima che il morbo ci colpisse, si vedono solo giacche e cravatte degli uffici vicini. Tra queste spuntano in particolare quelle di tre persone: Bruno Astorre, senatore PD e segretario del partito nel Lazio, Andrea Casu, segretario del PD anche lui ma a Roma, e Roberto Gualtieri. Se fossimo nel mondo del calcio, saremmo verosimilnente di fronte a due direttori sportivi che trattano per un campione che la sorte ha voluto rimanesse svincolato. Ma siamo nella politica, in una città – e in un partito – che ancora non sa chi candidare a sindaco di Roma e si trova libero un pezzo da novanta che fino a poco fa era ministro dell’Economia del ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) Il bar è uno di quelli dove si fanno gli incontri importanti, il Sant’Eustachio, situato sull’omonima piazza e a un passo dal Senato. In assenza dei turisti, che regolarmente popolavano il celebre bar prima che il morbo ci colpisse, si vedono solo giacche e cravatte degli uffici vicini. Tra queste spuntano in particolare quelle di tre persone: Bruno Astorre, senatore PD e segretario del partito nel Lazio, Andrea Casu, segretario del PD anche lui ma a, e Roberto. Se fossimo nel mondo del calcio, saremmo verosimilnente di fronte a due direttori sportivi che trattano per un campione che la sorte ha voluto rimanesse svincolato. Ma siamo nella politica, in una città – e in un partito – che ancora non sa chi candidare a sindaco die si trova libero un pezzo da novanta che fino a poco fa era ministro dell’Economia del ...

ungiorno_inpiu : RT @appostapernoi: Pronto per mettere i fiori nel forno - niallvsunshine7 : RT @appostapernoi: Pronto per mettere i fiori nel forno - aleebarbagalloo : RT @appostapernoi: Pronto per mettere i fiori nel forno - iliveforitt : RT @appostapernoi: Pronto per mettere i fiori nel forno - doloresebasta : RT @TvLoftOfficial: 'Pronto un incarico per Conte nel nuovo governo Draghi? Non è vero. L'hanno fatto fuori per mettere le mani sui soldi… -