Il cugino 17enne di Haaland è un fenomeno | 64 gol in 37 partite con le giovanili del Molde

(Di venerdì 5 marzo 2021) Erling Brauttalento norvegese del Borussia Dortmund e attaccante conteso da mezza Europa, sembrerebbe avere in famiglia un giovane erede, che in quanto a gol, ha numeri devastanti come lui. Si tratta deldi 17 anni, Albert Braut Tjåland, che sta letteralmente dominando nelle categoriecon la maglia del. Tjåland sta scrivendo numeri impressionanti, realizzando 64 gol in 37. A 17 anni (compiuti da qualche giorno), una nuova macchina da reti è pronta ad affermarsi sulla scena continentale. Quando il gol è questione di DNA. Foto: Twitter uff. Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

