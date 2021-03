(Di venerdì 5 marzo 2021) Un, da parte dela un imputato, ha riaperto un dibattito interno che sembrerebbe non avere fine. Nel corso di un’udienza, il giudice Sharad Arvind Bobde ha suggerito a un tecnico del governo, accusato di stupro e violenze fisiche su una minorenne, dila giovane studentessa così da evitare di incorrere in conseguenze pesanti, come il carcere e la perdita del posto di lavoro. Come è facile immaginare, in uno Stato dove viene denunciato uno stupro ogni 15 minuti, dove la media giornaliera è di 87 violenze sessuali al giorno (dati del 2019) e dove, ancora, questo tipo di reati cresce con una media annua del 7%, le polemiche non potevano non arrivare. E feroci, anche. Eppure ilera ...

TeresaBellanova : Abbiamo perso mesi a sentirci raccontare che eravamo i migliori e nel frattempo si è perso di vista quello che effe… - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani: 'C’è stato un pregiudizio negativo del Paese verso un presidente del Consiglio ch… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro del Regno Un… - WEC_Italia : ?? ?@WEC_Italia? entra nella rete di #thinktank ?@T20Solutions? a supporto della governance economica globale del… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il consiglio del presidente della Corte suprema indiana allo stupratore di sposare la vittima -

Ultime Notizie dalla rete : consiglio del

Governo

"Io il protocollo lo difendo". Il presidente della Figc Gabriele Gravina si espresso così al termineodierno sui protocolli anti covid nel calcio. "Nel protocollo c'è scritto in maniera chiara salvo quanto disposto dall'autorità sanitaria quindi è un protocollo valido, ma dobbiamo ...Caro direttore, eravamo un popolo di santi poeti e navigatori. Col tempo siamo diventati un popolo di allenatori di pallone, presidentie Commissari straordinari. Siamo tutti (o in gran parte) esperti di come schierare in campo una squadra per vincere il campionato, come gestire un Paese in tempi normali e in tempi di ...Le parole dell’allenatore dell’Atalanta: «Ho visto cose importanti per noi, buoni recuperi, pressing efficace e abbiamo messo in difficoltà una squadra tecnica e pericolosa come il Sassuolo. Già nel p ...Milano, 5 mar. Adnkronos) – Il Comune di Milano si costituirà parte civile nel processo a carico dei presunti responsabili – imputati di peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contra ...