Ibrahimovic e la gag sul ritardo a Sanremo Ma era causato un incidente mortale

"C'era un incidente in autostrada. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto se mi poteva portare a Sanremo. Meno male che era un milanista. Sessanta chilometri per salvare il mio festival, non il tuo". Ieri Zlatan Ibrahimovic sul palco dell'Ariston dopo la pausa per la partita, ha raccontato di un incidente in autostrada mentre tornava a Sanremo, che gli ha quasi impedito di arrivare in tempo. Ibra ha raccontato tutto mostrando un video girato sulla moto. Una gag sicuramente sinpatica. Il problema però, come conferma anche Adnkronos, è che l'incidente c'è effettivamente stato ed è stato un incidente mortale. E non tutti l'hanno presa bene: Scusate, ma c'è poco da ridere.. In quell'incidente ha perso la vita una persona è quasi ...

