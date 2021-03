Guendalina Tavassi in lacrime su Instagram: “Sto veramente a pezzi” (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è mostrata in lacrime ai suoi follower su Instagram Guendalina Tavassi. L’influencer ed ex gieffina ieri improvvisamente è scoppiata in un pianto e ha raccontato il perchè di questa sua tristezza. Guendalina Tavassi piange su Ig Guendalina aveva pubblicato poco prima delle storie in cui mostrava di essere andata a far visita alla nonna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è mostrata inai suoi follower su. L’influencer ed ex gieffina ieri improvvisamente è scoppiata in un pianto e ha raccontato il perchè di questa sua tristezza.piange su Igaveva pubblicato poco prima delle storie in cui mostrava di essere andata a far visita alla nonna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

xoxosimonaq : Queen Guendalina Tavassi che vuole fare un pranzo con Tommaso - lorenzo60833262 : RT @truth_t3ll3r_: @ carmelita senti allora se vuoi fare il record di ascolti con Live prima che chiuda in anticipo, regalaci Zorzando vs l… - serenachiara : RT @truth_t3ll3r_: @ carmelita senti allora se vuoi fare il record di ascolti con Live prima che chiuda in anticipo, regalaci Zorzando vs l… - lorlandera : RT @truth_t3ll3r_: @ carmelita senti allora se vuoi fare il record di ascolti con Live prima che chiuda in anticipo, regalaci Zorzando vs l… - CamixLipa : RT @truth_t3ll3r_: @ carmelita senti allora se vuoi fare il record di ascolti con Live prima che chiuda in anticipo, regalaci Zorzando vs l… -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi Grande Fratello, Martina Nasoni ritrova l'amore accanto a un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne? "I due si sono conosciuti un anno fa durante una cena dove tra gli altri c'era Guendalina Tavassi" ha dichiarato Venza , che poi ha aggiunto: "Giusto qualche sguardo e nulla di più. Poi si sono ...

Guendalina Tavassi e Genny Fenny, altro che amore?.. Spread the love Il Gossip non si ferma è torna più forte che mai nel rivelare notizie shock , in questo caso vi parliamo della storia di Guendalina Tavassi , del video hot diventato virale e della relazione con il cantante e attore Genny Fenny . Ma la domanda è parliamo di cronaca rosa o fatti inquietanti? Questa notizia cerca più ...

Guendalina Tavassi, il peggio è passato. La dedica speciale per San Valentino ad Umberto InterNapoli.it renato molfino instagram Per una curiosa coincidenza avrebbe conosciuto la sua futura moglie molto tempo primo di innamorarsi, quando erano soltanto due bambini: “Avevo 11 anni, Claudio 16. Ecco il trucco infallibile. Una del ...

Guendalina Tavassi e la storia con Genny Fenny avvolta nel mistero Il video Hot di Guendalina Tavassi, l’hacker misterioso e la relazione conl’attore napoletano Genny Fenny: un caos di scenari che popolano le cronache rosa La storia di Guendalina Tavassi, del video h ...

"I due si sono conosciuti un anno fa durante una cena dove tra gli altri c'era" ha dichiarato Venza , che poi ha aggiunto: "Giusto qualche sguardo e nulla di più. Poi si sono ...Spread the love Il Gossip non si ferma è torna più forte che mai nel rivelare notizie shock , in questo caso vi parliamo della storia di, del video hot diventato virale e della relazione con il cantante e attore Genny Fenny . Ma la domanda è parliamo di cronaca rosa o fatti inquietanti? Questa notizia cerca più ...Per una curiosa coincidenza avrebbe conosciuto la sua futura moglie molto tempo primo di innamorarsi, quando erano soltanto due bambini: “Avevo 11 anni, Claudio 16. Ecco il trucco infallibile. Una del ...Il video Hot di Guendalina Tavassi, l’hacker misterioso e la relazione conl’attore napoletano Genny Fenny: un caos di scenari che popolano le cronache rosa La storia di Guendalina Tavassi, del video h ...