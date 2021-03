Grande Fratello Vip | donazioni di denaro per Dayane Mello | è polemica

tpi : Cosa c’è dietro alla vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello? - thetrueshade : Stasera si tifa per Ermal, compagno di SCENA UNITA e nazionale cantanti. Per Bugo, fratello gobbo. E ultimo ma non… - trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - Francym97 : RT @oceanvaron: 'Vi svelo la mia classifica della falsità' ma pippo lo sa che il grande fratello è finito e portare avanti queste dinamiche… - ElleEr_ : Il grande fratello è finito e ogni giorno escono fuori nuovo hashtag da silenziare. Io spacco tuttoooo -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Cosa ci fanno insiem e Elettra Lamborghini e Dayane Mello ? La modella brasiliana è stata una delle protagoniste più amate e discusasse della quinta edizione delVip . Edizione che ha commentato anche la cantante, confessando la sua attrazione per Rosalinda Cannavò . Sarà stata proprio la passione per l'attrice siciliana ad unire Dayane ed ...CALCIO -appassionato di musica fin da piccolo, il calcio lo tocca di striscio: ' Diciamo che sono simpatizzante della Roma grazie a quello che mi ha trasmesso mio, ma in realtà non ...Conclusa la lunga esperienza del Gf Vip 5, Dayane Mello è tornata a godersi la sua quotidianità sul lago di Como insieme a Sofia e ai suoceri ...Il Grande Fratello Vip 5 è terminato da qualche giorno e intanto i concorrenti sono tornati alla vita di tutti i giorni. Tra questi vi è anche Rosalinda Cannavò, la quale su Instagram si è lasciata an ...