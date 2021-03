GF Vip | Zorzi “sottone” | Oppini è pensiero fisso

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tommaso, il trionfatore indiscusso della quinta edizione del Grande Fratello VIP, è tornato a casa e alla vita reale. Ma in compagnia dei suoi follower, su Instagram, ha voluto aprire la valigia dei ricordi. Dentro ci ha trovato tante lettere, molte foto, qualche oggetto che non dimenticherà mai. Tommasoè tornato dentro la Casa del Grande Fratello Vip, attraverso la sua “valigia” dei ricordi: Tommy ha mostrato Articolo completo: dal blog SoloDonna

tpi : Cosa c’è dietro alla vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello? - Corriere : Grande Fratello Vip: trionfa Zorzi, Pretelli battuto al televoto - Corriere : Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2021 - zazoomblog : Tommaso Zorzi dopo il Gf Vip: Ecco perché sono grato alla famiglia Hunziker - Trussardi - #Tommaso #Zorzi #perché… - VicolodelleNews : #tzvip #tzaftershow Tommaso Zorzi a #Verissimo svela la sua classifica dei compagni più falsi che sono stati con lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Zorzi

... Andrea Zenga e di Tommaso. Notizia bomba, da confermare ma che avvalorerebbe la tesa, sembra ... Ti potrebbe interessare: Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, dopo il GFa Verissimo: 'È successo ...Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratellosi racconta come sempre senza filtri nel salotto pomeridiano di . Leggi anche > Tommaso, ospite in esclusiva domani a Verissimo, parla ...L’accoppiata Tommaso Zorzi e Stefania Orlando continua anche fuori dalla Casa del GF Vip. Dopo aver visto trionfare l’amico e partner dei lunghi mesi nel reality, la conduttrice Stefania Orlando ha ...Ieri si è registrata la puntata di Verissimo che vedremo domani. Il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha spillato thè (ora si dice così in gergo social che equivale alla frase inglese te ...