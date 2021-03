Gattuso aveva ragione: arriva la multa della UEFA (Di sabato 6 marzo 2021) Il Granada punito dalla UEFA per comportamenti scorretti: 29mila euro di multa per alcuni atteggiamenti avuti a Napoli Lo scorso giovedì ha rappresentato un’altra tappa infelice per la stagione del Napoli di Gattuso: il Granada, pur perdendo 2-1, ha strappato il pass per gli ottavi di Europa League. Il Napoli, per bocca di Gattuso, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 marzo 2021) Il Granada punito dallaper comportamenti scorretti: 29mila euro diper alcuni atteggiamenti avuti a Napoli Lo scorso giovedì ha rappresentato un’altra tappa infelice per la stagione del Napoli di: il Granada, pur perdendo 2-1, ha strappato il pass per gli ottavi di Europa League. Il Napoli, per bocca di, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

serieAnews_com : Gattuso aveva ragione, ma la sostanza non cambia Granada multato dall'Uefa - Escoalbar95 : @Vich93 Il quarto posto a causa di Gattuso diventerà chimera irraggiungibile. Aveva l'obbligo dei 9 punti, a Sassuo… - lettore1969 : @LUKE_271 @forte_giuliano @GinoRIVIECCIO Freddo vuol dire che, essendo subentrato da poco non aveva l'adrenalina gi… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Nuovo caso nel #Napoli: #Gattuso ha allontanato #MarioRui dall'allenamento perché il portoghese non aveva un atteggiamento… - EMIGOAL : RT @capuanogio: Nuovo caso nel #Napoli: #Gattuso ha allontanato #MarioRui dall'allenamento perché il portoghese non aveva un atteggiamento… -