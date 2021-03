Gaia Gozzi sena voce | l’annuncio sui social | curata con flebo di cortisone e fisilogica

(Di venerdì 5 marzo 2021)è senza, lo ha annunciato lei ai suoi fan tramite una serie di Instagram Stories. La cantante in gara tra i Big al Festival di Sanremo, ha però cercato di tranquillizzare tutti sulla sua partecipazione alla penultima serata sanremese.senzaLa giovanissima cantante, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, si è mostrata in una serie di stories, a letto e rispondendo a gesti ad una sua interlocutrice.ha fatto capire di non averee di essere afona, confermandolo poi con un messaggio scritto accompagnato ad una sua foto.ha poi fatto vedere che c’è qualcuno dello staff medico che si stava prendendo cura di lei facendole una. “Sono afonda ma andrà tutto ...

SanremoRai : “Mi sono innamorato di te E adesso non so neppure io cosa fare Il giorno mi pento d'averti incontrata La notte ti v… - SanremoRai : “Mani radici sole sulla schiena Parole pioggia che mi disseta A volte mi sveglio la sera E strappo pensieri di seta… - SanremoRai : ?? @Gaia_Gozzi - #CuoreAmaro L’esibizione integrale è su @RaiPlay ?? #Sanremo2021 - _mvltifndm_ : Scusate ma io sono rimasta indietro . Ma i nostri amici brasiliani sanno dell’esistenza di Gaia Gozzi ? #mellos #exrosmello - clareehood : RT @evvovemio: Ultimi ad entrare al serale: irama Alberto urso Gaia gozzi. Vincitori: Irama Alberto urso Gaia gozzi. #Amici20 lola q… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Gozzi

sta assumendo flebo di cortisone e fisiologica per idratare le corde vocali. E poi ancora un ultimo cartello: 'Grazie per il supporto costante, queste cose capitano e stasera voglio spaccare ...Sanremo 2021, ansia pera un passo dalla quarta serataUno dei Big in gara costretto al letto con la Flebo. Cosa è accaduto? L'esibizione durate la quarta serata compromessa? Ecco tutti i dettagli.Sanremo 2021, piccolo problema di salute per Gaia Gozzi: riuscirà a salire sul palco? Ecco come sta ora la cantante ...