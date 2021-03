Emis Killa E Jake La Furia, “17 Dark Edition” debutta al #1 della classifica FIMI/GFK degli album più venduti (Di venerdì 5 marzo 2021) debutta alla #1 posizione della classifica FIMI/GfK degli album più venduti della settimana “17 Dark Edition”, il repack dell’album di Emis Killa e Jake La Furia per Sony Music. Nel disco, oltre alle 17 tracce già presenti nell’album “17”, pubblicato il 18 settembre 2020, sono presenti cinque brani inediti con i featuring di Geolier, Ernia e Rkomi, e due remix che vedono la partecipazione di Speranza e Not Good & Inamos. Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell’hip hop italiano, con “17” Emis Killa e Jake La ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021)alla #1 posizione/GfKpiùsettimana “17”, il repack dell’diLaper Sony Music. Nel disco, oltre alle 17 tracce già presenti nell’“17”, pubblicato il 18 settembre 2020, sono presenti cinque brani inediti con i featuring di Geolier, Ernia e Rkomi, e due remix che vedono la partecipazione di Speranza e Not Good & Inamos. Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell’hip hop italiano, con “17”La ...

giornaleradiofm : Emis Killa Jake La Furia in vetta: (ANSA) - ROMA, 05 MAR - Emis Killa & Jake La Furia conquistano la vetta della hi… - CotroneoDanilo : “Cadere e poi rialzarsi, piangere e poi sorridere tu l’hai chiamata sofferenza io la chiamo vivere” No, non è la ca… - SMSNEWSOFFICIAL : Emis Killa & Jake La Furia con “17 Dark Edition” salgono al comando della Classifica Fimi dei dischi più venduti de… - RecensiamoMusic : Classifiche FIMI, settimana 9 del 2021: Emis Killa e Jaka la Furia i più venduti - Italiano95 : @NeroFtx La meilleure Soli (Émis Killa). Sinon L'amore esiste (Michelin)- Il mondo prima di te (Analisa)-Per Sempre (Gionny) -