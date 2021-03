Draghi, prima dose per il nostro paese: stop export di AstraZeneca in Australia (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italia si trova in una situazione ingestibile, e la questione AstraZeneca non aiuta. “Non ci mandano le dosi promesse e vorrebbero esportare in Australia dosi confezionate nei nostri stabilimenti? Allora, ai sensi del regolamento europeo, neghiamogli l’autorizzazione all’esportazione. E se siamo i primi a farlo, meglio”. Queste sono le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Vaccino AstraZeneca: la decisione dell’Italia Su questa base perciò affonda le radici la decisione dell’Italia – primo Stato membro dell’Ue ad intervenire in tal senso dall’approvazione del nuovo meccanismo europeo di controllo dell’export sui vaccini lanciato dalla Commissione europea lo scorso 24 febbraio – di bloccare 250mila dosi di AstraZeneca (infialate ad Anagni) destinate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italia si trova in una situazione ingestibile, e la questionenon aiuta. “Non ci mandano le dosi promesse e vorrebbero esportare indosi confezionate nei nostri stabilimenti? Allora, ai sensi del regolamento europeo, neghiamogli l’autorizzazione all’esportazione. E se siamo i primi a farlo, meglio”. Queste sono le parole del Presidente del Consiglio, Mario. Vaccino: la decisione dell’Italia Su questa base perciò affonda le radici la decisione dell’Italia – primo Stato membro dell’Ue ad intervenire in tal senso dall’approvazione del nuovo meccanismo europeo di controllo dell’sui vaccini lanciato dalla Commissione europea lo scorso 24 febbraio – di bloccare 250mila dosi di(infialate ad Anagni) destinate ...

