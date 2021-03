Crotone, giudice archivia querela di 7 arbitri contro Bruno Palermo di Sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono state archiviate le querele presentate da sette arbitri contro il giornalista Bruno Palermo. Quest’ultimo, collaboratore di Sky Sport e Tuttosport, il 19 febbraio 2019 aveva pubblicato un articolo su Crotonenews.it ritenuto diffamatorio da sette direttori di gara. Palermo faceva infatti notare alcuni torti arbitrali subiti dai pitagorici nella stagione di Serie B 2018/2019. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, Romina Rizzo, tuttavia ha deciso di archiviare le querele, mettendo fine ad una questione spinosa andata avanti a lungo. Davide Ghersini, Ivan Pezzuto, Livio Marinelli, Antonio Rapuano, Marco Piccinini, Francesco Forneau, Alessandro Prontera e Gianluca Aureliano i nomi degli ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono statete le querele presentate da setteil giornalista. Quest’ultimo, collaboratore di Sky Sport e Tuttosport, il 19 febbraio 2019 aveva pubblicato un articolo sunews.it ritenuto diffamatorio da sette direttori di gara.faceva infatti notare alcuni torti arbitrali subiti dai pitagorici nella stagione di Serie B 2018/2019. Ilper le indagini preliminari del Tribunale di, Romina Rizzo, tuttavia ha deciso dire le querele, mettendo fine ad una questione spinosa andata avanti a lungo. Davide Ghersini, Ivan Pezzuto, Livio Marinelli, Antonio Rapuano, Marco Piccinini, Francesco Forneau, Alessandro Prontera e Gianluca Aureliano i nomi degli ...

