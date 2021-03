Convocati Sassuolo per la sfida all’Udinese: la lista di De Zerbi (Di venerdì 5 marzo 2021) Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro l’Udinese. La lista Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro l’Udinese. Indisponibili Boga, Bourabia e Chriches. Portieri: Consigli, Pegolo, TuratiDifensori: Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, ToljanCentrocampisti: Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang, TraoreAttaccanti: Berardi, Caputo, Defrel, Haraslin, Oddei, Raspadori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Roberto Deha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani contro l’Udinese. LaRoberto Deha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani contro l’Udinese. Indisponibili Boga, Bourabia e Chriches. Portieri: Consigli, Pegolo, TuratiDifensori: Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, ToljanCentrocampisti: Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang, TraoreAttaccanti: Berardi, Caputo, Defrel, Haraslin, Oddei, Raspadori. Leggi su Calcionews24.com

