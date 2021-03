Carlo Conti: "Amadeus e Fiorello stanno facendo un miracolo. È tutto più difficile in questa edizione" (Di venerdì 5 marzo 2021) “Quando ho fatto Sanremo mi sono divertito, non è stato facile. Sia ad Amadeus sia a Baglioni, quando hanno avuto l’incarico di condurlo e ci siamo sentiti per fargli l’in bocca al lupo, ho detto: ‘Ricordatevi che a Sanremo uno starnuto diventa una broncopolmonite, qualsiasi cosa è amplificata’”. Così Carlo Conti ai microfoni del programma Giletti 102.5 su Rtl 102.5.“Noi commentiamo tutto, facciamo polemica su tutto, ma bisogna essere dentro alle cose per viverle e per poterle commentare al meglio”, ha aggiunto Conti, che ha condotto le edizioni 2015, 2016 e 2017. “Quella di Sanremo è una settimana di folklore, di allegria, di follia, difficile, quest’anno un po’ manca tutto quello che c’è intorno, soprattutto per Sanremo, che è anche ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) “Quando ho fatto Sanremo mi sono divertito, non è stato facile. Sia adsia a Baglioni, quando hanno avuto l’incarico di condurlo e ci siamo sentiti per fargli l’in bocca al lupo, ho detto: ‘Ricordatevi che a Sanremo uno starnuto diventa una broncopolmonite, qualsiasi cosa è amplificata’”. Cosìai microfoni del programma Giletti 102.5 su Rtl 102.5.“Noi commentiamo, facciamo polemica su, ma bisogna essere dentro alle cose per viverle e per poterle commentare al meglio”, ha aggiunto, che ha condotto le edizioni 2015, 2016 e 2017. “Quella di Sanremo è una settimana di folklore, di allegria, di follia,, quest’anno un po’ mancaquello che c’è intorno, sopratper Sanremo, che è anche ...

