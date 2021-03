Yemen: vendita armi A.Saudita, indagati due dg Uama per abuso d'ufficio (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Due direttori generali pro-tempore della Uama (l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per abuso d'ufficio in relazione a una indagine sulla vendita di armamenti all'Arabia Saudita. La Procura sulla vicenda aveva chiesto l'archiviazione, respinta però dal gip che ha disposto altri sei mesi di indagine. Il procedimento era scattato in seguito a una denuncia presentata tra gli altri dalle associazioni umanitarie Ecchr (European Center for Constitutional and Human Rights) e dall'Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa, in merito alla “regolarità delle procedure relative al rilascio, in favore della società Rwn Italia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Due direttori generali pro-tempore della(l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) sono stati iscritti nel registro deglidalla Procura di Roma perd'in relazione a una indagine sulladi armamenti all'Arabia. La Procura sulla vicenda aveva chiesto l'archiviazione, respinta però dal gip che ha disposto altri sei mesi di indagine. Il procedimento era scattato in seguito a una denuncia presentata tra gli altri dalle associazioni umanitarie Ecchr (European Center for Constitutional and Human Rights) e dall'Osservatorio permanente sulleleggere e le politiche di sicurezza e difesa, in merito alla “regolarità delle procedure relative al rilascio, in favore della società Rwn Italia, ...

M5S_Europa : Oggi @LaStampa torna sulla vendita di armi italiane nella guerra in #Yemen. #Renzi detiene un macabro record: oltre… - luca79ind : c'è il mondo delle polemiche e le strumentalizzazioni ed è quello che stai facendo tu, poi c'è il mondo reale e dei… - Fabiobruno_bg : @guerini_lorenzo @matteorenzi Durante il governo Renzi la vendita di armi ???? conobbe lo zenit. Quindi considero vil… - MarcoCarnellii : RT @M5S_Europa: Oggi @LaStampa torna sulla vendita di armi italiane nella guerra in #Yemen. #Renzi detiene un macabro record: oltre 885 mln… - DIONISIOPUCCIO : RT @DinoGiarrusso: Mi ero occupato per @redazioneiene della sporca guerra in #Yemen combattuta anche con armi italiane fornite aggirando la… -

Ultime Notizie dalla rete : Yemen vendita Apocalisse Yemen, nella comunità degli spilorci l'Italia ha la maglia nera Il Regno Unito, che è intimamente coinvolto nel conflitto dello Yemen come principale fornitore e ...agenzie umanitarie e di figure politiche per aver tagliato gli aiuti mentre continua la sua vendita ...

L'irrinunciabile commessa militare dell'Italia con i guerrafondai sauditi ... ospedali e scuole dello Yemen, in quella guerra che ha prodotto oltre 133 mila vittime, delle quali 12.000 civili, veniva autorizzata la vendita di 20.000 ordigni commissionati alla Rwm Italia per ...

Yemen: vendita armi A.Saudita, indagati due dg Uama per abuso d’ufficio Il Tempo Yemen: vendita armi A.Saudita, indagati due dg Uama per abuso d'ufficio Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Due direttori generali pro-tempore della Uama (l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) sono stati ...

Apocalisse Yemen, nella comunità degli spilorci l'Italia ha la maglia nera L'appello dell'Onu per la risposta umanitaria resta finanziato per meno della metà per portare cibo e medicine a 20 milioni di yemeniti, tra cui 400 mila bambini sotto i 5 anni che rischiano di morire ...

Il Regno Unito, che è intimamente coinvolto nel conflitto dellocome principale fornitore e ...agenzie umanitarie e di figure politiche per aver tagliato gli aiuti mentre continua la sua...... ospedali e scuole dello, in quella guerra che ha prodotto oltre 133 mila vittime, delle quali 12.000 civili, veniva autorizzata ladi 20.000 ordigni commissionati alla Rwm Italia per ...Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Due direttori generali pro-tempore della Uama (l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) sono stati ...L'appello dell'Onu per la risposta umanitaria resta finanziato per meno della metà per portare cibo e medicine a 20 milioni di yemeniti, tra cui 400 mila bambini sotto i 5 anni che rischiano di morire ...