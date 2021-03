Umag Trophy, in Croazia quinto posto per Nicolas Gomez (Di giovedì 4 marzo 2021) Bilancio positivo per la trasferta croata per gli uomini del Team Colpack-Ballan, protagonisti dell’edizione 2021 dell’Umag Trophy. La formazione di Almè ha infatti ben figurato nella classica istriana vinta dal bresciano Jakob Marezcko aggiudicandosi la quinta piazza con Nicolas Gomez. Nonostante le difficoltà incontrate in volata, il giovane colombiano ha saputo sfruttare le proprie doti da velocista terminando a ridosso dei migliori. Buona prestazione anche per i compagni di squadra Michele Gazzoli e Francesco Della Lunga che hanno concluso rispettivamente all’ottavo e al nono posto. “Ha vinto un velocista di esperienza come Jakub Mareczko in una prova che vedeva al via anche diversi team Professional. Come team ci abbiamo provato con un contropiede di Gidas Umbri a 7 km dall’arrivo. Poi i treni si ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 marzo 2021) Bilancio positivo per la trasferta croata per gli uomini del Team Colpack-Ballan, protagonisti dell’edizione 2021 dell’. La formazione di Almè ha infatti ben figurato nella classica istriana vinta dal bresciano Jakob Marezcko aggiudicandosi la quinta piazza con. Nonostante le difficoltà incontrate in volata, il giovane colombiano ha saputo sfruttare le proprie doti da velocista terminando a ridosso dei migliori. Buona prestazione anche per i compagni di squadra Michele Gazzoli e Francesco Della Lunga che hanno concluso rispettivamente all’ottavo e al nono. “Ha vinto un velocista di esperienza come Jakub Mareczko in una prova che vedeva al via anche diversi team Professional. Come team ci abbiamo provato con un contropiede di Gidas Umbri a 7 km dall’arrivo. Poi i treni si ...

