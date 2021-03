Tina Cipollari non si presenta a Uomini e Donne. “Sta male” (Di giovedì 4 marzo 2021) La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda oggi, giovedì 4 marzo 2021 ha avuto una grande assente. Tutti hanno subito notato che la sagace opinionista, Tina Cipollari non era presente in studio. Ma perchè la bionda vamp non ha presenziato? A svelare l’arcano è stato l’amico nonchè collega, Gianni Sperti. Uomini e Donne: Tina assente in studio Tina Cipollari è di certo il volto del talk sui sentimenti più amato di sempre. Con la sua allegria e la sua genuinità, riesce a portare il sole nella case degli italiani. Il suo atteggiamento è senza dubbio, controverso. Alcuni l’adorano, altri non condividono il suo modo di fare “ruspante e sagace”. Nonostante sia un personaggio molto dibattuto all’interno del dating ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 marzo 2021) La puntata diche è andata in onda oggi, giovedì 4 marzo 2021 ha avuto una grande assente. Tutti hanno subito notato che la sagace opinionista,non era presente in studio. Ma perchè la bionda vamp non ha presenziato? A svelare l’arcano è stato l’amico nonchè collega, Gianni Sperti.assente in studioè di certo il volto del talk sui sentimenti più amato di sempre. Con la sua allegria e la sua genuinità, riesce a portare il sole nella case degli italiani. Il suo atteggiamento è senza dubbio, controverso. Alcuni l’adorano, altri non condividono il suo modo di fare “ruspante e sagace”. Nonostante sia un personaggio molto dibattuto all’interno del dating ...

