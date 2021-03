The Last of Us Parte II vi consente di giocare a biliardo in un modo un po' bizzarro (Di giovedì 4 marzo 2021) Anche se The Last of Us Parte II è uscito a giugno dello scorso anno, i giocatori stanno continuando a immergersi nel suo mondo facendo una serie di interessanti scoperte. Ora, grazie ad un utente di Reddit veniamo a conoscenza del fatto che è possibile giocare a biliardo, ma in un modo un po' particolare. Nella clip pubblicata sul forum, è possibile vedere il giocatore nei panni di Ellie che scopre un tavolo da biliardo in un bar nell'area di Seattle di The Last of Us Parte II. Non solo il tavolo funziona, ma il giocatore scopre che può effettivamente utilizzare i proiettili della pistola per spostare le palline intorno al tavolo. Si è scoperto quindi che le palle da biliardo sul tavolo hanno effettivamente una fisica e come tale, il ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) Anche se Theof UsII è uscito a giugno dello scorso anno, i giocatori stanno continuando a immergersi nel suo mondo facendo una serie di interessanti scoperte. Ora, grazie ad un utente di Reddit veniamo a conoscenza del fatto che è possibile, ma in unun po' particolare. Nella clip pubblicata sul forum, è possibile vedere il giocatore nei panni di Ellie che scopre un tavolo dain un bar nell'area di Seattle di Theof UsII. Non solo il tavolo funziona, ma il giocatore scopre che può effettivamente utilizzare i proiettili della pistola per spostare le palline intorno al tavolo. Si è scoperto quindi che le palle dasul tavolo hanno effettivamente una fisica e come tale, il ...

giroditalia : The Maglia Rosa was introduced in 1931. The first to wear it was Guerra, the last one was Tao Geoghegan Hart. Who… - acmilan : ?? On to the @EuropaLeague last 16 ?? We take on @ManUtd in the #UEL Sarà Milan-Manchester United agli Ottavi… - fraancesco12 : RT @dockyard_: spillo for the last time: per i prelemi, come per molti altri, vige la regola “io&te contro tutti”, e fidatevi che questo è… - IlLamento : RT @dockyard_: spillo for the last time: per i prelemi, come per molti altri, vige la regola “io&te contro tutti”, e fidatevi che questo è… - La_Pripra : BOH, MI SEMBRA UNA SCENA DI SAVE THE LAST DANCE. #Amici20 -