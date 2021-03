Sputnik tra orgoglio e pregiudizio in Russia. L'arma strategica tira di più fuori confine (Di giovedì 4 marzo 2021) Il virus non ha bandiere né nazionalità, il vaccino invece sì e, in controluce, sui flaconi delle dosi, alcuni governi e Stati preferiscono non intravedere il vessillo russo: lo Sputnik V non è semplicemente un siero anti-Covid-19, è “il vaccino di Putin”, una soluzione sanitaria sintetizzata in strategia geopolitica, proprio come tutto ciò che riguarda la Federazione. Chi dice Sputnik dice Mosca: terra di veleni ed avvelenamenti, patria di complotti e sospetti, diritti umani negati e sanzioni. Trattato come arma strategica, descritto come tale dalla stampa nazionale, lo Sputnik rimane quel che è: un siero curativo, una profilassi che ha, secondo l’eminente rivista scientifica Lancet, più del 90% di efficacia. Il vaccino Sputnik V vola proprio come il satellite in onore del quale è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Il virus non ha bandiere né nazionalità, il vaccino invece sì e, in controluce, sui flaconi delle dosi, alcuni governi e Stati preferiscono non intravedere il vessillo russo: loV non è semplicemente un siero anti-Covid-19, è “il vaccino di Putin”, una soluzione sanitaria sintetizzata in strategia geopolitica, proprio come tutto ciò che riguarda la Federazione. Chi dicedice Mosca: terra di veleni ed avvelenamenti, patria di complotti e sospetti, diritti umani negati e sanzioni. Trattato come, descritto come tale dalla stampa nazionale, lorimane quel che è: un siero curativo, una profilassi che ha, secondo l’eminente rivista scientifica Lancet, più del 90% di efficacia. Il vaccinoV vola proprio come il satellite in onore del quale è ...

Tg3web : Il vaccino russo Sputnik entra ufficialmente tra quelli al vaglio dell'Agenzia Europea del Farmaco. Intanto, l'Ital… - HuffPostItalia : Sputnik tra orgoglio e pregiudizio in Russia. L'arma strategica tira di più fuori confine - vincenzolambia4 : RT @DomaniGiornale: Dai ristoranti aperti per cena al vaccino russo Sputnik, il governatore dell’Emilia Romagna #Bonaccini si è trovato spe… - DomaniGiornale : Dai ristoranti aperti per cena al vaccino russo Sputnik, il governatore dell’Emilia Romagna #Bonaccini si è trovato… - grazialuglio : RT @jacopo_iacoboni: Nel frattempo centri di ricerca governativi russi che hanno collaborato con l’Istituto Gamaleya (che ha sviluppato Spu… -